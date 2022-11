Começa nesta quarta a campanha Papai Noel dos Correios 2022

Começa nesta quarta-feira (16) a já tradicional campanha Papai Noel dos Correios. Milhares de cartinhas estarão disponíveis para adoção nas agências participantes e no Blog oficial da Campanha.

Em Minas Gerais, mais de 25 mil cartinhas escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, aguardam serem adotadas. Os pedidos dos pequeninos são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados e materiais escolares



Como enviar uma carta

As cartinhas devem ser manuscritas. O envio destas cartas poderá ser de duas formas: nas agências dos Correios e pelo Blog da Campanha. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao blog. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no Blog da Campanha.

Não serão selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Todos os critérios podem ser consultados no Blog Noel. Em Minas Gerais, as cartas podem ser cadastradas no blog até o dia 16 de dezembro.

Como adotar

Para adotar, é simples e fácil. Basta acessar o blog da campanha ou se dirigir a uma unidade participante da ação. A lista das agências participantes pode ser consultada no blog. Para adoção através da página, vá em “Adoção On-line” , clique em "Adotar Agora" , selecione a cidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada município.

Entrega dos presentes

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente até o dia 21 de dezembro em uma das agências dos Correios indicada no blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Da redação com Correios