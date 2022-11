Passageiros de BH encontram infestação de baratas em ônibus

Passageiros que saíram do terminal Tietê, em São Paulo, o maior da América Latina - e segundo maior do mundo, atrás apenas do terminal de Nova Iorque (EUA) - registraram uma infestação de baratas em um coletivo da empresa Gontijo. A viagem tinha como destino a cidade de Guanambi, no interior da Bahia, mas teve um ponto de embarque e desembarque em Belo Horizonte, na última segunda-feira (14).

Foto: Reprodução/Internet

As imagens mostram os insetos circulando pelo salão principal do ônibus e nas paredes, bem próximo aos assentos. Algumas peças do ônibus estavam soltas e as baratas usavam esses espaços como esconderijos.

O relato dos passageiros é de que a Gontijo também não forneceu água mineral, um benefício recorrente praticado por diferentes empresas do transporte rodoviário. Quando sinalizaram ao motorista, ele afirmou aos passageiros que as reclamações deveriam ser direcionadas ao serviço de atendimento ao cliente.

A viagem entre São Paulo e Guanambi (BA) tem duração média estimada em 24 horas. O percurso até Belo Horizonte leva oito horas. Segundo os passageiros, mesmo com a infestação, a empresa não providenciou a troca do veículo e a viagem seguiu de forma regular.

O g1 procurou a Gontijo, mas até a última atualização desta reportagem, não havia retorno.

A reportagem também procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela fiscalização do serviço rodoviário, mas não houve retorno até a última atualização.

Com g1