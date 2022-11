Copa do Mundo: veja como as escolas vão funcionar em Minas nos dias de jogos do Brasil

Dia 20 de novembro começa a Copa do Mundo. Na primeira fase, os jogos do Brasil vão cair em dias letivos escolares e as regras já estão definidas para os alunos das escolas do estado.

Bandeira do Brasil — Foto: Eduardo Luis Olinger/Pixabay

Em relação às escolas estaduais, o governo de Minas explicou que, na fase de grupos, as aulas do turno em que os jogos acontecem poderão ser suspensas, desde que essa decisão seja debatida entre direção, professores, alunos e seus pais.

Além disso, as escolas que decidirem por não ter aulas nesses dias, vão precisar repor a carga horária perdida.

Os três primeiros jogos da Seleção Brasileira serão nos dias 24/11 (quinta-feira), às 16h, dia 28/11 (segunda-feira), a partida será às 13h e no dia 02/12 (sexta-feira), os jogos ocorrerão às 16h.

Com g1