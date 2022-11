Funcionária morre esmagada por máquina de fábrica de congelados

Uma jovem de 24 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (17) em Perdizes, no Triângulo Mineiro, esmagada por uma máquina da empresa de congelados Bem Brasil. Funcionários do local afirmaram que a funcionária caiu em uma esteira, foi arrastada até uma máquina, onde foi esmagada por um cavalete do motor.

Quando a polícia chegou até o local, a vítima estava entre a esteira e o motor com "grande trauma no crânio". A funcionária separava batatas dos detritos despejados, mas os trabalhos estavam paralisados quando a esteira começou a funcionar de repente e arrastou a vítima.

Colegas disseram à polícia que não deu tempo de desligar o equipamento porque a esteira é rápida e a distância até a máquina é muito curta. Eles ouviram os gritos de socorro da funcionária e, logo depois, já viu ela entrar no espaço da máquina.

O líder operacional do lugar disse aos policiais que não sabe como a máquina começou a funcionar, apesar de ela poder ser reativada automaticamente, mas desde que programada. Ele ainda ressaltou que naquele momento, a máquina do motor não poderia estar em funcionamento.

O local foi isolado e o corpo removido após a perícia. Por meio de nota, a Bem Brasil lamentou "a ocorrência com óbito de colaboradora de empresa terceira contratada, que presta serviços à Bem Brasil no município de Perdizes". "Seguindo sua política de segurança do trabalho, a Bem Brasil já iniciou o processo de apuração da causa juntamente com os órgãos competentes. A Bem Brasil também informa que está acompanhando as medidas junto à empresa fornecedora em apoio aos familiares da profissional. Todo o cuidado e zelo serão tomados para que os familiares sejam amparados neste momento de profunda dor", afirmou a empresa.

