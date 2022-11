Imunizantes: Quase 87 mil doses de CoronaVac para crianças de 3 e 4 anos chegam a Minas nesta sexta

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o Estado recebeu, nesta sexta-feira (18), 86.510 doses da vacina CoronaVac para imunização de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. As doses destinadas à Unidade Regional de Saúde (URS) de Belo Horizonte devem ser entregues ainda hoje.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Para as demais URSs, a SES-MG informou que a distribuição deve ocorrer na próxima semana.

Na segunda-feira (21/11), Minas deve receber outra remessa de imunizantes, desta vez, 250.004 doses, sendo 200.004 da Pfizer "tradicional", para aplicação na população maior de 12 anos, e 50 mil doses pediátricas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos.

As remessas estão previstas para chegar às 8h25 no Aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região Metropolitana. Em seguida, as doses serão encaminhadas para a Central Estadual da Rede de Frio, no Gameleira, região Oeste da capital.

As vacinas serão acondicionadas, conferidas e separadas na Central Estadual da Rede de Frio antes de serem enviadas para as Unidades Regionais de Saúde. A distribuição será realizada a partir da demanda de cada uma das URSs.

Com Hoje em Dia