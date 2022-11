'Tribunal do crime' do PCC executou homens em Minas segundo inquérito policial

Investigação em conjunto das Polícias Militar e Civil apontam que os dois homens encontrados mortos em rios de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, foram executados pelo "tribunal do crime".

Foto: Ascom CBMMG

As informações foram dadas pelas corporações em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (18/11), na Delegacia de Polícia Civil, em Pouso Alegre.

Os policiais prenderam três homens no fim da tarde dessa quinta-feira (17/11). Eles seriam integrantes da organização Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação em São Paulo e outras partes do Brasil.

Com os criminosos foram apreendidos um revólver calibre 38, duas munições, drogas e celulares.

Entre os presos está um suspeito apontado como gerente do PCC e outros dois ligados à organização. Eles serão levados para o presídio de Itajubá.

Os criminosos teriam assumido o posto de integrantes presos recentemente na cidade do Sul de Minas.

Corpos encontrados em rios

Dois corpos foram encontrados em rios de Santa Rita do Sapucaí nos últimos dias. Uma terceira possível vítima dos bandidos segue desaparecida na cidade.

O primeiro corpo foi localizado no sábado (12/11), no Rio Sapucaí, fora da área urbana da cidade. A família reconheceu Ederson dos Santos Chagas, de 29 anos, pelas tatuagens.

De acordo com a delegada Laís Veiga Caetano Pires, da Polícia Civil de Santa Rita do Sapucaí, o homem tinha marcas de tiros e uma lesão na cabeça provavelmente causada por pauladas.

O segundo corpo apareceu na terça-feira (15/11), boiando entre galhos do Rio Esmeril, entre Santa Rita do Sapucaí e Cachoeira de Minas, município vizinho.

O cadáver estava em estado avançado de decomposição e só foi reconhecido após exames no Instituto Médico Legal (IML). A vítima é Humberto de Oliveira dos Santos Neto, de 17 anos.

Segundo a polícia, Ederson e Humberto cometeram crimes nos bairros Fernandes e Ozório Machado e foram advertidos pelo PCC. Como teriam desrespeitado a ordem, eles acabaram punidos pelo tribunal do crime.

Terceira vítima

Um jovem de 19 anos segue desaparecido na cidade. A delegada Laís Pires afirmou na entrevista coletiva que as buscas seguem em andamento.

A polícia acredita que o rapaz possa ser a terceira vítima do ‘tribunal do crime’ e procura o corpo dele. As três pessoas desapareceram no dia 7 de novembro.

Mais desaparecidos?

Nos últimos dias, áudios viralizaram em redes sociais ao citar que, além das três pessoas dadas como mortas, haveria mais desaparecidos em Santa Rita do Sapucaí.

A delegada afirma que isso é ‘fake news’ e que o autor do áudio já foi ouvido pela polícia e teve o celular apreendido.

Da Redação com EM