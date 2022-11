BR-040 em Minas terá obras a partir de hoje (21); saiba em quais trechos de Sete Lagoas

Em continuidade ao trabalho de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

BR-040 (Rod. Pres. Juscelino Kubitschek) próximo ao Km 460 onde haverá obras. Foto: Google Street View (maio de 2022).

No trecho do Entorno do DF e na Região Metropolitana de Belo Horizonte as obras com alteração de tráfego (estreitamento) são executadas entre 21h e 5h. Demais serviços e trechos as atividades são executadas entre 7h e 17h.

Melhoria de asfalto:



Curvelo (MG), km 391,2; Sentido: RJ>DF; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Curvelo (MG), km 403,3; Sentido: DF>RJ; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Curvelo (MG), km 403,7; Sentido: RJ>DF; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Curvelo (MG), km 404; Sentido: RJ>DF; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Paraopeba (MG), km 428,8; Sentido: DF>RJ; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 458,3; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 460,2; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 464,1; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 474,9; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Esmeraldas (MG), km 503,9; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 594,3; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 605,6; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 606,3; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 607; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 610,8; Sentido: DF>RJ; Local: Faixa de rolamento; Alteração: pare-e-siga

Congonhas (MG), km 612,8; Sentido: DF>RJ; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 614,8; Sentido: DF>RJ; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 624,4; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Barbacena (MG), km 721,1; Sentido: RJ>DF; Local: faixa da direita; Alteração: estreitamento

Melhoria de drenagem:

Paracatu (MG), km 73,9; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 74,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 89,9; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paracatu (MG), km 90; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Lagoa Grande (MG), km 90,6; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 173,8; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 175,2; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 175,8; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 180,6; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 180,7; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 180,9; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

João Pinheiro (MG), km 181; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Contagem (MG), km 530,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Nova Lima (MG), km 546; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Nova Lima (MG), km 559; Sentido: DF>RJ; Local: acesso / retorno; Alteração: estreitamento

Nova Lima (MG), km 568,4; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Carandaí (MG), km 658,7; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Carandaí (MG), km 674; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Carandaí (MG), km 676,7; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Ressaquinha (MG), km 681,7; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Barbacena (MG), km 718,8; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 741,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 742,8; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 743,4; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Santos Dumont (MG), km 743,6; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Juiz de Fora (MG), km 771,4; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Melhoria de segurança (defensas, muretas, telas):

Três Marias (MG), km 291,7; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Três Marias (MG), km 293,2; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Curvelo (MG), km 419,9; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 423,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 423,8; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 424; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 424,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 424,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 424,4; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 424,4; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 433,8; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 435,1; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 435,3; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Paraopeba (MG), km 435,3; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Ribeirão das Neves (MG), km 513,1; Sentido: ambos os sentidos; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Anel Rodoviário de BH (MG), km 533,2; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Congonhas (MG), km 606; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Congonhas (MG), km 614; Sentido: DF>RJ; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

Conselheiro Lafaiete (MG), km 625,8; Sentido: RJ>DF; Local: às margens da pista; Alteração: sem alteração

A programação completa, incluindo outras atividades, pode ser acessada na página da concessionária.

Condições de tráfego na via 24h pelo Twitter: @via040. Os locais são sinalizados e o motorista deve reduzir a velocidade para contribuir com a segurança do trânsito.

Da Redação com Via 040.