Em nove meses, Minas Gerais tem mais de 120 mulheres vítimas de feminicídio

A violência contra a mulher precisa ser debatida e combatida por todos. E essa é uma missão de todos. Nessa semana, é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e a Itatiaia produziu uma série de reportagens e vai trazer relatos de famílias que foram marcadas pelo feminicídio e que, com as feridas abertas, precisam se reinventar. Muitas mulheres tiveram a vida interrompida de forma fria, cruel, deixando saudades e sonhos que agora são impossíveis de se concretizarem.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Uma delas é Márcia Gomes Santiago, de 41 anos. Ela desapareceu no dia 2 de novembro de 2020. Na época, o companheiro dela entrou em contato com a Itatiaia pedindo ajuda para encontrar a mãe da filha dele, de 9 anos, que segundo ele teria saído de casa para trabalhar e desapareceu. O assassino se passava por um homem fora de suspeita, mas a irmã da vítima não acreditava na inocência do cunhado. Ela lutou e depois de uma perícia no quarto de Márcia, a polícia civil descobriu que não se tratava de um desaparecimento e sim de um feminicídio. O corpo de Márcia nunca foi encontrado.

"É uma coisa que a gente não consegue esquecer em momento algum eu tinha muita vontade que ela não ficasse desaparecida assim igual bicho. Isso é uma coisa que dói muito na gente, tem que lutar muito pra gente não deixar com que isso faça com que a gente perca até a vontade de viver. Hoje, sou orientada com profissionais que não me deixam cair na verdade. Porque tem dia que a gente tem vontade de não sair mais, não trabalhar mais, não preocupar mais com mais nada."

Dor que também permanece na família de Brenda Rick Cândido, de 45 anos, que depois de assassinada teve o corpo carbonizado pelo ex-namorado. Ela tinha uma medida protetiva.

"Saiu para fazer caminhada e ela tinha unha marcada agendada às 8 horas com uma amiga dela. Por volta de 13h30 não tinha retornado. E aí a minha mãe começou a ficar nervosa, a gente se dirigiu para a delegacia de mulheres, porque ela estava sobre medida protetiva, e essa medida protetiva fez ela se sentir muito segura. E aí eu até brincava com ela: 'mas assim, Brenda, isso é um papel. Não tem um policial que fica vigiando ele o tempo todo para saber o que que ele vai fazer'. E aí nisso que eu fiz a queixa. E aí a PM começou a me pedir a descrição da Brenda. Aí, os policiais vieram também com a foto do corpo carbonizado e me mostraram. Me perguntaram se eu reconhecia a minha irmã."

Com Itatiaia