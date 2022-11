Influenciadora Kat Torres é presa em Minas e levada para penitenciária de BH

A influenciadora Katiuscia Torres Soares, conhecida como Kat Torres, de 30 anos, está presa no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, no bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/Internet

"Katiuscia Torres Soares deu entrada no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, no dia 19 de novembro. Ela foi presa em virtude de mandado de prisão preventiva", informou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na manhã desta terça-feira (22).

Na última quinta-feira (17), foi expedido um pedido de prisão preventiva contra a influenciadora. A decisão acusa a influencer de submissão de pessoas a condições análogas à escravidão.

Além disso, a Justiça também pede a quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos de Kat, assim como a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos e documentos que estejam em posse dela. A pena do crime é de prisão de 2 a 8 anos e multa.

Relembre o caso:

As famílias de duas jovens brasileiras acusaram, no último mês, a influenciadora Kat Torres de participar de um esquema de tráfico humano e prostituição nos Estados Unidos.

Pouco após as denúncias, as duas jovens que foram apontadas como vítimas, Dessirê Freitas e Letícia Almeida, se pronunciaram pelo Instagram defendendo a influenciadora. As duas estavam nos Estados Unidos trabalhando como au peir, quando os familiares começaram a perceber algumas situações estranhas.

Nos vídeos, as duas dizem que tudo não passava de uma invenção e que as pessoas tinham inveja delas por serem loiras e inteligentes. Em alguns momentos, era possível ouvir a voz de Kat no fundo orientando as meninas sobre o que falar.

No início de novembro, as três foram presas pela polícia americana, mas Kat Torreas pagou a fiança e foi encaminhada para uma patrulha de imigração nos Estados Unidos.

Com Itatiaia