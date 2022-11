Adolescente cai de mula e, preso à sela, é arrastado em Minas

Um adolescente, de 13 anos, precisou ser socorrido às pressas nesta segunda-feira (21) após cair de uma mula e sofrer traumatismo craniano em Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência.

Equipes de resgate prestam socorro a adolescente ferido após cair de mula em Minas Gerais — Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo a corporação, o acidente ocorreu por volta do meio-dia. O menino montava uma mula, quando o animal se assustou. Com isso, a vítima perdeu o equilíbrio e caiu.

Após a queda, o adolescente ficou preso pela perna na sela do animal, que o arrastou por cerca de 400 metros.

Quando atendido pelos bombeiros, o adolescente estava inconsciente, com traumatismo craniano, fratura da mandíbula, possível fratura no tórax e vários ferimentos pelo corpo.



Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o atendimento do menino, conduzido em seguida para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, também no Vale do Aço.

Com O Tempo