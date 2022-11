Bronzeamento de fitas com tema da Copa do Mundo vira febre em BH

A Copa do Mundo chegou e, com ela, voltou o "Brazilcore", moda que tem como carro-chefe as cores da bandeira do país.

Durante o bronzeamento, clientes têm tratamento vip, com direto a drinques — Foto: Arquivo pessoal/Adriana Muniz

Além de roupas e acessórios nas cores verde, amarelo, azul e branco, em Belo Horizonte, a tendência já chegou nas fitas de bronzeamento. A técnica, que estourou em meados de 2016, consiste em aderir ao corpo uma fita autoadesiva e se expor ao sol para pegar fazer a famosa marquinha de biquíni.

Esse clima de Copa não é só com as cores do Brasil, não. A esteticista Adriana Muniz, mais conhecida como Drica, oferece adesivos com bandeiras de todos os países participantes do Mundial.

No espaço, localizado no bairro Céu Azul, em Venda Nova, a mulherada ganha tratamento "vip", com direto a drinques, sucos naturais e frutas.

Segundo Drica, vários procedimentos já estão agendados para os dias de jogos. "Elas vêm, pegam uma corzinha e já vão curtir a partida", disse.

Ela conta que o biquíni do Brasil é campeão entre as clientes, mas garante que o da Alemanha e o da França não ficam para trás.

"Quando elas estão em dúvida, eu sempre dou uma dica, uma sugestão. Gosto dos mais chamativos. A gente tem que atrair a cliente, né?".

O valor de cada sessão varia de R$ 80 a R$ 100, de acordo com o tempo de exposição e o modelo escolhido.

"Os biquínis temáticos já estão trazendo energia positiva para a nossa Seleção. Com certeza, o Hexa vem! Neste ano é nosso, se Deus quiser!", garante.

Jogos do Brasil

A Copa do Mundo começou neste domingo (20), mas a Seleção Brasileira só entra em campo na próxima quinta-feira (24), quando enfrenta a Sérvia. Em 28 de novembro, o Brasil joga contra a Suíça. Em 2 de dezembro, a seleção enfrenta Camarões.

Com O Tempo