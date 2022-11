Site do Detran apresenta falha para emitir documento 2022, obrigatório em Minas

O site do Detran-MG está com problema para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 2022, documento exigido em Minas Gerais desde essa segunda-feira (21). Ouvintes entraram em contato com a Itatiaia para relatar o problema, que foi confirmado pela reportagem. Após preencher o passo a passo e clicar para gerar o documento, aparece a mensagem ‘Falha na comunicação com o servidor’.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

“Estou com problema. Preciso viajar, minha documentação pessoal está toda correta e estou precisando emitir o certificado de 2022. Tenho tentado desde ontem (segunda-feira), via uma autoescola, emitir o certificado e hoje de manhã o sistema do Detran-MG está simplesmente fora do ar. Isso complica terrivelmente a vida da gente. Acho que o Estado deveria investir mais nos serviços que o sistema público pode fornecer pra gente. O Detran é vital. Desde de ontem se exige o documento de 22, e o sistema está fora do ar”, disse o aposentado Paulo Souza Lima, de 81 anos.

A reportagem procurou o Detran-MG e aguarda posicionamento.

Multa e remoção

A falta do CRLV gera multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

Quando é parado pelas autoridades, o condutor tem que apresentar o CRLV e a CNH. Os proprietários de veículos registrados em Minas que ainda não têm o CRLV de 2022 devem acessar o site www.detran.mg.gov.br para verificar se há débitos do IPVA, seguro obrigatório, taxa de renovação do licenciamento anual do veículo e eventuais multas para que possam emitir o documento.

O CRLV é disponibilizado na versão digital por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível na App Store (iOS) e Google Play Store (Android).

Com Itatiaia