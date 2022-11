Alerta: chuva de até 80 mm pode atingir regiões de MG até 6 de dezembro

Informativo meteorológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta semana prevê acumulados de chuva significativos em grande parte do Brasil, incluindo Minas Gerais.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A previsão vai até 6 de dezembro. No Sudeste, o avanço de uma frente fria associado a um canal de umidade vai favorecer grandes acumulados de chuva, maiores que 60 mm. No Leste de São Paulo, Sul e Noroeste de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo os volumes podem ultrapassar 80 mm. Nas demais localidades, como no Oeste de São Paulo e Nordeste de Minas Gerais, os totais de chuva podem ficar entre 20 e 50 mm.

Ainda de acordo com o Inmet, entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro, a previsão indica acumulados de chuva significativos, maiores que 50 mm em grande parte de São Paulo e em áreas do Centro-Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nas áreas centrais e no Triângulo Mineiro, as chuvas devem ficar abaixo de 50 mm.

Com Itatiaia