Preso finge mal estar, engana policiais e foge pela janela do banheiro em BH

Um homem, de 36 anos, suspeito de roubar três celulares em uma clínica odontológica, no Centro de BH, fugiu pela janela do banheiro após fingir um mal estar e ser levado para receber atendimento médico na UPA Centro-Sul. De acordo com a Polícia Militar, o preso conseguiu se desvencilhar das algemas.

Foto: Reprodução/Internet

Conforme os militares, o caso ocorreu na última segunda-feira (21). O suspeito foi preso no final da tarde após invadir uma clínica odontológica, na rua Espírito Santo, agredir uma mulher e roubar três celulares, um par de alianças e cartões bancários. Ele fugiu do local, mas foi localizado instantes depois no Shopping Xavantes.

Durante a abordagem o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e levado até a Deplan II, no bairro Floresta, na região Centro-Sul de BH. Em dado momento, o homem teria fingido um mal estar e afirmado estar com dificuldades para respirar.

Diante do fato, os militares fizeram escolta do preso até o atendimento médico de emergência na UPA Centro-Sul. Já na unidade, o homem disse que precisava usar o banheiro e foi conduzido até o local algemado. Nesse momento, ele teria conseguido desvencilhar-se das algemas, iniciando a fuga pela janela do banheiro.

O militar que o acompanhava ainda tentou impedir a fuga segurando ele pela camisa, mas o suspeito conseguiu se desvencilhar e fugiu a pé.

A PM iniciou diligências para tentar recapturar o preso, mas até o momento ele não foi detido.

