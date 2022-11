CUIDADO: Ipsemg alerta aposentados e pensionistas sobre golpes

Aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) devem ficar atentos a mensagens fraudulentas, via e-mail, SMS e WhatsApp, de instituições bancárias informando um suposto crédito em nome do beneficiário.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo o Ipsemg, nas mensagens, geralmente, é solicitado ao servidor que acesse um link para “obter outras informações”. O Instituto esclarece que não entra em contato por e-mail e WhatsApp para tratar de assuntos referentes a benefícios e pagamentos e não solicita retorno por meio telefônico ou link.

Caso o aposentado ou pensionista receba algum contato solicitando qualquer tipo de pagamento ou depósito por serviço, deve registrar Boletim de Ocorrência na Polícia.

Servidores do Ipsemg são pagos por instituição financeira credenciada no Governo de Minas, apenas em contas bancárias do beneficiário.

Em caso de dúvida, entre em contato com o atendimento do Instituto pelo telefone 155 ou presencialmente nas unidades regionais. Também é possível acessar informações sobre os benefícios no portal do Ipsemg ou pelo aplicativo.

Com Hoje em Dia