Adolescente leva ‘arma’ para sala de aula em colégio particular de Betim

A mãe de um aluno no colégio Santa Maria Minas, em Betim, na região metropolitana, procurou a Polícia Militar para denunciar um colega do filho que teria levado um simulacro de arma de fogo para a sala de aula.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O estudante, segundo a PM, teria mostrado o objeto aos colegas, no início deste mês, nas dependências da escola. Ao ter conhecimento do caso, a mãe de um aluno procurou a polícia, que não informou se a ‘arma’ é réplica ou brinquedo.

De acordo com o registro policial, a mãe do aluno contou que o filho, de 16 anos, disse a ela que o colega “estava com uma arma” na sala de aula.

O jovem, que tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), falou ainda que, além da arma, o jovem estava com "cápsulas de droga”, que foram oferecidas a ele.

Segundo a ocorrência, a mãe do estudante entrou em contato com a escola. E o coordenador do colégio prometeu tomar providências, entre elas, que o aluno supostamente transgressor só entraria no colégio com a presença dos pais.

Em nota, o Colégio Santa Maria Minas afirmou que “em todo o trabalho pedagógico e socioemocional realizado junto aos seus estudantes, neuroatípicos ou não, é respeitada a individualidade da criança/jovem, não havendo exposição junto à comunidade escolar”.

Ainda de acordo com a nota, quando necessário, são realizados trabalhos coletivos, sem qualquer exposição individual.

A direção da instituição declarou que segue acompanhando atentamente o caso e que já tomou as providências cabíveis. O colégio afirmou que não tem conhecimento do registro policial.

Com Hoje em Dia