Jovem se salva de acidente, volta para casa e morre após passar mal

Um jovem de 23 anos sofreu um acidente e após chegar em casa acabou passando mal e morreu em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (23). Na batida entre veículos em que esteve envolvido, o rapaz não teve ferimento algum, mas acabou não se sentindo bem enquanto aguardava o café preparado pela mãe.

Jovem chegou a ser levado para o Hospital Regional, mas não resistiu — Foto: Reprodução / Google Street View

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente de trânsito aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima. O motorista de um Gol bateu na lateral do carro conduzido pelo jovem. Nenhum deles se feriu e ambos levaram os veículos para a oficina.

O rapaz voltou para casa pois iria pegar a motocicleta para terminar de chegar ao trabalho. Conforme a mãe dele relatou, o familiar optou por esperar o café que ela preparava e a chuva dar uma diminuída na intensidade. Em determinado momento, a mulher percebeu o filho com dificuldades para respirar.

O jovem estava frio e com o rosto escurecido, segundo a descrição repassada pela familiar. A mãe dele pediu ajuda de vizinhos e passou a fazer massagem cardíaca no filho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no imóvel e levou o rapaz para o Hospital Regional do município. Por lá, a equipe médica constatou o óbito.

Com O Tempo