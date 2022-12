Nada de folga: funcionários contam experiência de trabalhar enquanto Brasil joga

Para muitos trabalhadores, foi permitida uma pausa para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Ao contrário, garçons, cozinheiros e funcionários de bares e restaurantes trabalharam ainda mais nesse período. No entanto, eles garantem que o momento ainda é prazeroso.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Gustavo Souto, dono de um bar na região da Savassi, preparou o estabelecimento para receber torcedores durante todos os jogos. Ele conta que, desde o início do Mundial, o trabalho dobrou, mas a satisfação é compensatória.

"Não consigo assistir o jogo. Tento ficar ligado nos clientes para que eles assistam. Mas mesmo assim eu estou curtindo a Copa do Mundo. Cada um aproveita como pode", afirmou.

A cozinheira Maria José de Souza tenta dar uma "espiada" durante o intervalo. "Adoro o meu trabalho. Realmente, agora aumentou bastante, mas é bom. Quando dá, eu corro pra ver o resultado".

Quem tem mais dificuldade de dar as "espiadas" são os seguranças. Com o aumento do fluxo de pessoas na Savassi, os bares reforçaram na segurança particular. Ailton Junior é um deles. Porém, o profissional garante que o "clima da Copa" já é o suficiente.

"Fico atento a tudo que está acontecendo e olhando a reação das pessoas. O mais importante não perco porque quando sai gol, todos gritam", afirmou.

