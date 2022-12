MG é o 2º estado com maior número de pedidos para passaportes no país e deixa de emitir mais de 5 mil por falta de verba

Neste de ano, de janeiro a novembro, segundo levantamento da Polícia Federal (PF), 2.056.827 pedidos de confecção de passaporte foram registrados no Brasil. O estado de Minas Gerais está em segundo lugar no ranking, com 240.759 requerimentos, seguido por Rio de Janeiro, 203.713, e Paraná, 131.066. São Paulo ocupa a liderança, como 682.501 solicitações de emissão do documento.

Passaporte brasileiro — Foto: Agência Brasil

Em Belo Horizonte, conforme mostrou o g1 Minas no dia 21, pelo menos 650 passaportes deixam de ser confeccionados por dia, em apenas uma das unidades da PF. De acordo com a instituição, "os atendimentos continuam sendo feitos, no entanto, haverá atraso na impressão do documento na Casa da Moeda e consequente remessa para entrega ao requerente".

Na última sexta-feira (25), uma semana após a PF anunciar a suspensão da confecção de passaportes, "por falta de verbas", o g1 Minas flagrou filas em uma das unidades da PF na capital. Pessoas com viagens marcadas, tanto a lazer quanto a trabalho, relataram medo de não conseguir o documento em tempo hábil.

No sábado (19), a PF suspendeu a confecção de passaportes. O motivo foi a falta de verba. A medida foi anunciada no dia 18 de novembro. Em nota, a PF informou que "a medida decorreu da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem".

Regularização indefinida

No dia 22 de novembro, o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, afirmou que seriam liberados R$ 37 milhões para a PF voltar a emitir passaportes. No entanto, ele não informou uma data para a retomada do serviço. Explicou que isso deveria acontecer dentro dos próximos dias, após reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO).

Segundo a Polícia Federal, a emissão do passaporte de emergência está mantida. Ou seja, para situações que necessitem do documento de viagem e não possam comprovadamente esperar o prazo normal de confecção e entrega, como motivos de saúde, trabalho ou catástrofes naturais. Nos casos de emergência não entram os emitidos para viagens a turismo.

Para emitir um passaporte, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. No caso do documento de emergência, a taxa sobe para R$ 334,42. A PF informou também que outros serviços da corporação não serão interrompidos.

Novo passaporte

O governo federal apresentou em junho deste ano um novo modelo de passaporte. Segundo as autoridades, o documento ficou mais seguro contra fraudes.

O modelo atualizado começou a ser produzido no mês de setembro, data do bicentenário da Independência do Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça.

A última grande atualização tinha acontecido em 2015, quando ele passou a ter um chip e ser chamado de passaporte eletrônico, além de dobrar o prazo de validade para 10 anos.

