Mineiro incluído na lista da Interpol por abuso sexual é preso em Portugal

A Polícia Federal (PF) informou nesta segunda-feira (28/11) que um foragido da Justiça de Minas Gerais, condenado por abuso sexual, foi preso na cidade de Évora, em Portugal. O nome dele havia sido incluído no rol de procurados internacionais da Interpol.

Embora divulgada hoje, a prisão aconteceu na terça-feira (22/11) após uma investigação conjunta com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a polícia judiciária do país europeu.



Em 2017, o brasileiro, de 34 anos, foi julgado pelo crime de abuso sexual contra uma menor de 14 anos e condenado a 8 anos de prisão pelo juízo da comarca de Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

Morando em Portugal desde 2019, o homem foi apresentado para interrogatório judicial ao Tribunal da Relação de Évora, que o custodiou em estabelecimento prisional na cidade de Beja para aguardar a tramitação processual.

