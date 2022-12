Carnaval de BH deve bater recorde e reunir mais de 5 milhões de foliões e 500 atrações em 2023

Depois de dois anos sem folia por causa da pandemia, o Carnaval de Belo Horizonte está de volta. A prefeitura anunciou, nesta terça-feira (6), os preparativos para a festa de Momo em 2023, que acontece entre 4 e 26 fevereiro. A previsão é de recorde de público, com 5 milhões de foliões.

Segundo o presidente da Belotur, Gilberto Castro, a programação será extensa, com mais de 500 desfiles. “Quase um mês com blocos de rua, escolas de samba, blocos caricatos, palcos, artistas locais, deixando a cidade pegando fogo para que a gente tenha essa alegria nas ruas de novo”, brincou.

Ao todo, 479 blocos foram cadastrados para participar da festa. Até a cantora Daniela Mercury irá se apresentar. A prefeitura espera que a folia movimente R$ 623 milhões na economia, gerando até 15 mil empregos.

“Estamos cadastrando os ambulantes no BH Resolve. A ideia é que eles tenham dignidade para trabalhar, com crachá no pescoço, vendendo bebidas. Os blocos andam e não temos outra forma para atendê-los além dos ambulantes”, disse.

Financiamento

Para 2023, a PBH criou um novo modelo de edital de patrocínio, publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Município (DOM), para captar investimentos. Serão cinco tipos de financiamentos, totalizando 18 cotas. A expectativa é de arrecadar quase R$ 22 milhões apenas com os patrocínios.

“Nos últimos anos a gente tinha uma cota única que totalizava um valor por volta de R$ 20 milhões. Depois de dois editais fracassados, entendemos a mudança do mercado, os novos parceiros e dividimos esse valor em várias cotas, pensando no perfil de cada empresa”, explicou.

O edital ficou dividido da seguinte maneira:

Apresenta: uma cota disponível no valor mínimo de R$ 10 milhões

Patrocínio Master: uma conta disponível no valor mínimo de R$ 5 milhões

Patrocínio: duas cotas disponíveis no valor mínimo de R$ 1 milhão cada

Apoio: quatro cotas disponíveis no valor mínimo de R$ 500 mil cada

Colaboração: dez cotas disponíveis no valor mínimo de R$ 250 mil cada

Durante todo o período da festa, mais de 30 órgãos públicos estarão envolvidos. Eles ficarão no Centro de Operações Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) no bairro Buritis. O monitoramento de segurança também será feito de lá.

