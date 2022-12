VÍDEO: vazamento de gás causa hospitalização de trabalhadores da Usiminas, em Ipatinga

Um vazamento de gás na Usiminas, empresa do setor siderúrgico, em Ipatinga, no Vale do Aço, afetou trabalhadores que precisaram ser hospitalizados na noite desta terça-feira (6). Ainda não há informações sobre a causa do acidente, ocorrido por volta das 20h30, tampouco o número de profissionais socorridos e o quadro de saúde deles.

Foto montagem: reprodução redes sociais

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver trabalhadores recebendo os primeiros atendimentos de socorristas. Em nota, a empresa afirmou que os trabalhadores são terceirizados e foram encaminhados ao Hospital Márcio Cunha, “onde estão sendo atendidos”. “Tão logo seja possível, a empresa dará novos esclarecimentos”, informou a Usiminas.

O Corpo de Bombeiros de Ipatinga informou não ter sido acionado para o local. A corporação também disse ter entrado em contato com a segurança da empresa, que informou que brigadistas isolaram a área e que a situação estava sob controle. A Polícia Militar (PM) esteve no hospital Márcio Cunha, para onde foram levadas as vítimas.

No fim da noite, a Usiminas emite a segunite nota:

A Usiminas informa que registrou hoje, 6/12, por volta das 20h30, uma ocorrência na Usina de Ipatinga que levou à hospitalização de trabalhadores terceirizados por inalação de gás. A empresa está prestando toda a assistência necessária e os empregados foram encaminhados ao Hospital Márcio Cunha onde estão sendo atendidos nesse momento. Tão logo seja possível, a empresa dará novos esclarecimentos.

Da redação com O Tempo