Bombeiro salva bebê com 25 dias por telefone após criança engasgar com amamentação

Um bebê de 25 dias de vida foi salvo por um cabo do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (05/12) na cidade de Ritápolis, próximo a São João del-Rei.

Foto: Reprodução/Internet

A mãe entrou em contato com os bombeiros quando o garoto aparentou não estar respirando após a amamentação. Ainda segundo a mãe, o menino já não conseguia sequer chorar e estava ficando com a boca arroxeada.

Imediatamente, o cabo Morais, militar que atendeu a ligação, encaminhou a Unidade de Resgate para o local e passou a orientar a mulher sobre as manobras de desobstrução: “É importante manter a calma neste tipo de situação e é nosso papel tentar tranquilizar quem está do outro lado da linha. O ideal é que alguém fique com o telefone recebendo as orientações e as repasse para uma outra pessoa, que executará as manobras. Felizmente, conseguimos ter sucesso nesta ocasião”.

Segundo os bombeiros, após alguns instantes, o bebê já chorava: “Quando ouvi o choro da criança, a sensação foi de emoção e alívio. Nestes casos, o choro audível é um ótimo sinal, pois indica que já há passagem de ar”, explica Morais.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o menino já estava respirando normalmente. De acordo com o sargento Márcio, chefe da equipe de resgate, a situação foi tranquila devido à competência do cabo. Ainda segundo os Bombeiros, mãe e filho foram encaminhados para a Santa Casa para avaliação médica.

Fonte e foto: CBMMG e Fato Real