‘Feto’ achado em Minas na verdade é boneco de borracha

O “feto” que foi encontrado em uma rua do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santo Antônio do Monte, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, na verdade é um boneco de borracha. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta terça-feira (6).

Dados do boletim de ocorrência sobre o caso dão conta de que o “feto” foi “identificado” por um morador do bairro na última quinta-feira (1) — Foto: Reprodução/Redes sociais

Dados do boletim de ocorrência sobre o caso dão conta de que o “feto” foi “identificado” por um morador do bairro na última quinta-feira (1). Testemunhas já haviam visto o objeto no local há dois dias, mas somente o homem teria tido curiosidade de olhar mais cuidadosamente e chamar as autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local e chegou a confirmar que se tratava de um feto com aproximadamente dois meses de gestação e 10 centímetros de comprimento.

O suposto feto, então, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil fez os trabalhos periciais e constatou que se tratava de um boneco de borracha.

Com O Tempo