Conselheiro tutelar é indiciado suspeito de estuprar adolescentes em Minas

Um conselheiro tutelar foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de estupro de vulneráveis, em Carmésia, no Vale do Rio Doce. As vítimas, todas menores de 14 anos, relataram que o homem tocou as partes íntimas delas várias vezes.

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava-se do contato que tinha com crianças e adolescentes para cometer o crime, em um campo de futebol da cidade, sob o pretexto de tratar-se de uma “brincadeira”.

O profissional foi afastado das funções pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

“É absolutamente rechaçável e criminalmente reprovável a conduta de qualquer pessoa que acredita poder tocar o corpo de outro, ofendendo-lhe a privacidade, em flagrante desrespeito aos direitos da pessoa”, afirmou o delegado responsável pela investigação, Diogo Luna.

Com Hoje em Dia