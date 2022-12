Filhote de jiboia entra em ar-condicionado de carro e morde passageira

Uma mulher, de 34 anos, foi mordida por um filhote de jiboia dentro de um carro em Montes Claros, no Norte de Minas, nesse domingo (11).

Cobra estava no duto do ar-condicionado — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cobra estava no duto do ar-condicionado e a mulher foi mordida no braço. Ela estava com um recém-nascido no colo no momento do incidente e a criança não ficou ferida, segundo os militares.

“A mulher disse que sentiu a mordida no braço e visualizou a cobra dentro do duto do ar-condicionado. O marido estava na direção do veículo e seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir socorro. Ela estava tranquila e apresentava apenas uma mancha vermelha no braço”, explicou o sargento Anderson Santana Neves.

Imediatamente, os militares desmontaram o painel do veículo e fizeram a captura da serpente, que media cerca de 30 centímetros. (Veja vídeo acima) A cobra estava sem ferimentos e foi solta em uma área de preservação permanente.

A jiboia não é venenosa e segundo os bombeiros, a mulher foi orientada a lavar o local com água e sabão e procurar um hospital caso apresente alguma reação.

Saiba mais sobre a espécie

A jiboia pode atingir quatro metros de comprimento e pesar até 15 quilos.

A dentição é áglifa (sem dentes injetores de veneno). Para alimentar-se, mata as presas por constrição, enrolando-se na presa, apertando-a firmemente, até que sinta com o corpo que a respiração e os batimentos cardíacos do animal cessaram.

