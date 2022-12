Idoso morre afogado após ter casa invadida por água

Um idoso, de 69 anos, morreu afogado após ter a casa invadida por água durante o temporal que atingiu a cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri, nesse sábado (10). Esta é a quinta morte no atual período chuvoso, conforme consta no balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), divulgado neste domingo (11).

Conforme o órgão, a vítima foi encontrada morta por sua esposa. O temporal também causou estragos no município. Na manhã desde domingo, os prejuízos ainda eram contabilizados pelas autoridades.

Há desalojados e desabrigados, embora não ainda não seja possível precisar quantos. O serviço de telefonia da cidade também foi afetado, o que dificulta a comunicação no município.

Mortes no período chuvoso

A primeira morte registrada no atual período chuvoso ocorreu em Piraúba, na Zona da Mata mineira, onde um idoso, de 63 anos, morreu, em 8 de novembro, após a queda de um moro, em meio a um temporal, acompanhado de granizo, que atingia a região.

O segundo óbito ocorreu em Bom Jesus do Galho, também na Zona da Mata. Um idoso de 71 anos morreu após ser arrastado por uma enxurrada no último dia 27 de novembro.

Na última quarta-feira (7), um idoso, de 72 anos, morreu após a queda de um muro no bairro Palmital, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte.

No mesmo dia, uma adolescente de 17 anos morreu após ficar presa em um carro levado pela enxurrada no bairro Jardim Encantado, em Vespasiano, na Grande BH.

