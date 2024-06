'Lunistício': fenômeno que irá 'paralisar' a Lua acontece nesta sexta

Um evento cósmico de rara beleza e magnitude se prepara para encantar o Hemisfério Norte: a maior 'paralisação lunar' ou 'lunistício' em 18 anos! A partir de sexta-feira (21) a Lua protagonizará um espetáculo celestial único, visível a olho nu, que não se repetirá até 2042.

ANDRE PATTENDEN/ENGLISH HERITAGE

Durante o lunistício, a Lua alcançará seus pontos mais extremos no horizonte, nascendo no nordeste e se pondo no noroeste, permanecendo no céu por um período mais prolongado. Infelizmente, este fenômeno majestoso não poderá ser apreciado do Brasil e outras regiões do Hemisfério Sul, ficando restrito ao Hemisfério Norte.

Milhares de pessoas já se preparam para testemunhar o evento em um dos locais mais propícios para observação: Stonehenge, na Inglaterra. O monumento milenar, famoso por seu alinhamento com os astros, se torna ainda mais especial durante o lunistício, quando suas pedras se alinham perfeitamente com a Lua.

O lunistício desperta o interesse não apenas do público em geral, mas também da comunidade científica. Teorias sugerem que Stonehenge foi erguido com o intuito de observar este fenômeno, uma vez que sua estrutura se posiciona de forma precisa para acompanhar a trajetória lunar durante o evento.

Para aqueles que não poderão presenciar o lunistício ao vivo, o canal English Heritage realizará uma transmissão ao vivo do evento, a partir das 17h30 (horário de Brasília) da sexta-feira (21). Uma oportunidade imperdível de acompanhar este momento ímpar da astronomia.

Lua de Morango

Na mesma noite, um outro presente cósmico nos aguarda: a Lua Cheia de Morango. Batizada pelos nativos americanos em referência à época de colheita da fruta no Hemisfério Norte, a Lua Cheia não terá tons avermelhados, mas sim tons de branco ou alaranjado. Um espetáculo duplo para fechar a semana com chave de ouro.

Nesta sexta, também será possível observar outros planetas do nosso Sistema Solar. Vênus e Mercúrio estarão abaixo do horizonte, com o primeiro se pondo 21 minutos após o pôr do sol, e o segundo, 43 minutos.

Djhéssica Monteiro