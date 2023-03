Marinha da Colômbia intercepta submarino carregado com R$ 170 milhões em cocaína

A Marinha colombiana interceptou, na segunda-feira (20), um submarino carregado com cocaína na Baía de San Ignacio. A embarcação, que tinha 15 metros de comprimento e saiu da costa de Tumaco, foi apreendida com quase mil pacotes de cocaína avaliados em cerca de US$ 33 milhões (R$ 170 milhões).

O submarino apreendido tem 15 metros de comprimento e teria saído da costa de Tumaco, na Colômbia | Foto: Divulgação

Três tripulantes equatorianos foram presos juntamente com a carga e estavam com 42 pacotes de alimentos e equipamentos de navegação e comunicação. Conforme os investigadores colombianos, a embarcação é de propriedade de um grupo criminoso que transporta cocaína para a área de fronteira entre a Guatemala e o México. A Marinha compartilhou um vídeo mostrando como os militares encontraram a cocaína no compartimento do submarino.

#PlanAyacucho Evitamos el ingreso de más de 33 millones de dólares a organizaciones narcotraficantes, con la

interdicción de un semisumergible cuando navegaba transportando 985 paquetes con alcaloides, al parecer hacia Centroamérica.



👉 https://t.co/FyKUrs09SO pic.twitter.com/Cpw8zkA2OT — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) March 20, 2023

De acordo com informações divulgadas pela Promotoria da Colômbia, os três indivíduos responsáveis pelo transporte marítimo foram levados a um juiz de controle de garantias, onde foram acusados ​​de tráfico agravado, fabricação ou posse de drogas, além de construção, venda ou posse de semissubmergíveis.

Este é o segundo semissubmersível ilegal apreendido pelas autoridades locais em uma semana. Recentemente, a Marinha interceptou um mini submarino à deriva nas águas do Oceano Pacífico, com uma carga de 2,6 toneladas de cloridrato de cocaína, avaliada em R$ 460 milhões.

Segundo os investigadores, a droga seria levada para a área de fronteira entre a Guatemala e o México | Foto: Divulgação

da redação com Meia Hora