Obesidade deve atingir 41% da população global até 2035, indica Atlas

Segundo o Atlas da Federação Mundial da Obesidade, quase metade da população global pode ser afetada pela obesidade até o ano de 2035. Especificamente, o estudo aponta que 41% das pessoas enfrentarão problemas relacionados ao peso.

A obesidade é diagnosticada quando o Índice de Massa Corporal (IMC) de um indivíduo é igual ou superior a 30 kg/m². O IMC é calculado dividindo o peso da pessoa (em quilogramas) pelo quadrado de sua altura (em metros), e o resultado é classificado em quatro categorias: baixo peso (IMC menor que 18,5), peso normal (18,5 a 24,9), sobrepeso (25 a 29,9) e obesidade (30 ou mais).

Com dietas pobres em nutrientes e ricos em calorias, cresce a obesidade aliada à subnutrição — Foto: Creative Commons

No Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde realizada em 2021 revelou que cerca de seis em cada dez brasileiros (57,25%) apresentavam sobrepeso, o que já supera a estimativa global para 2035.

No Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde em 2021 mostrou que aproximadamente seis em cada dez brasileiros (57,25%) tinham IMC acima de 25, o que significa que estão acima do peso considerado normal. Considerando a obesidade, a proporção era de 22,35%. O atlas estima que os problemas com sobrepeso no país podem gerar um impacto de quase R$ 65 milhões ao sistema de saúde, com aumento do risco para diabetes, doenças cardiovasculares e outros problemas de saúde. É possível que em 2035, as cifras atinjam R$ 100 milhões.

Em comparação com outros países como Estados Unidos e Reino Unido, a situação brasileira é relativamente melhor. Nessas regiões, 58% e 46% da população adulta, respectivamente, enfrentarão problemas de obesidade em 2035.

da redação