Câmera de Tesla captura momento impressionante em que Kia é lançado ao ar, deixando destroços espalhados pela pista.

Foto: Reprodução/Twitter

Um acidente de carro incomum ocorreu na região de Chatsworth, Los Angeles (Califórnia, EUA), quando um carro foi atingido por uma roda solta de outro veículo e "decolou", alcançando uma altura de 3 metros. O incidente foi capturado pela câmera de um Tesla que vinha logo atrás.

O vídeo mostra o Kia Soul preto acelerando na rodovia antes de tentar ultrapassar um caminhão à sua direita. Quando o carro para ao lado de uma picape branca, sua roda dianteira esquerda se solta e rola diretamente sob as rodas dianteiras do Kia. O motorista não teve tempo de reagir antes de ser lançado no ar.

O carro capotou e caiu de frente, deixando destroços espalhados pela pista. Após o incidente, a picape pode ser vista dirigindo lentamente ao lado da rodovia de Los Angeles, com apenas três rodas. Apesar do impacto, o condutor do Kia sofreu apenas ferimentos leves, confirmado por um porta-voz da Patrulha Rodoviária da Califórnia, segundo o jornal "Sun".

Confira o vídeo abaixo:

Carro "decola" após ser atingido por roda solta em rodovia na Califórnia



Câmera de Tesla captura momento impressionante em que Kia é lançado ao ar, deixando destroços espalhados pela pista. pic.twitter.com/wyqbEU20y3 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 28, 2023

Da redação

Fonte: Extra