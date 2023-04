Brasileira de 26 anos morre em queda do 6º andar de prédio em Buenos Aires

A morte de Emmily Rodrigues, uma brasileira de 26 anos que caiu do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, está sendo investigada pelas autoridades locais. O proprietário do apartamento onde Emmily estava hospedada foi detido e está sendo investigado por homicídio, enquanto uma amiga brasileira que também estava no local apresentava ferimentos. Vizinhos relataram que festas frequentes eram realizadas no apartamento do empresário. O resultado da autópsia é aguardado para esclarecer as circunstâncias da morte de Emmily.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos, faleceu na manhã de quinta-feira (30) após cair do sexto andar de um prédio no bairro Retiro, em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do incidente, incluindo a possibilidade de assassinato, acidente ou suicídio.

O proprietário do apartamento onde Emmily estava hospedada, o empresário argentino Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, foi detido e está sendo investigado por homicídio. Ele negou as acusações e afirmou que Emmily pulou após ter um surto psicótico.

Uma mulher brasileira de 37 anos, que disse ser amiga tanto de Sáenz Valiente quanto de Emmily, também estava presente no apartamento no momento do incidente. Segundo o jornal argentino La Nacion, a polícia está investigando se houve uma discussão no apartamento antes da morte de Emmily. A amiga de Sáenz Valiente apresentava ferimentos nas mãos e arranhões.

De acordo com relatos de vizinhos à imprensa, festas frequentes eram realizadas na casa do empresário. A polícia ainda aguarda os resultados dos exames para determinar se Sáenz Valiente também apresentava ferimentos.

Segundo o Clarín, por volta das 9h de quinta-feira, um vizinho alertou os serviços de emergência sobre uma "mulher alterada" no prédio, e momentos depois a vítima caiu no pátio interno do edifício. Emmily chegou a ser socorrida, mas faleceu a caminho do hospital.

O resultado da autópsia é aguardado para esclarecer as causas da morte de Emmily.

Da redação