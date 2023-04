Da tradição judaica ao culto pagão: a história da Páscoa

Saiba mais sobre como a celebração da Páscoa, que tem sua origem na tradição judaica e foi influenciada ao longo do tempo por tradições pagãs.

Foto: Shutterstock

A Páscoa é uma das festividades mais importantes do calendário cristão que, neste dia, celebra a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, a data é muito mais antiga e tem origem judaica, com influências também de povos pagãos. Abaixo, você confere como surgiu a Páscoa e seus significados.

A celebração da Páscoa tem origem na festividade judaica chamada pessach, que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito por volta de 1.300 a.C. A Páscoa cristã, por sua vez, celebra a ressurreição de Jesus Cristo e é uma das festividades mais importantes do calendário cristão.

Além disso, a Páscoa também possui influências de tradições pagãs, principalmente relacionadas ao culto à deusa da primavera, Eostre. Elementos como ovos decorados e coelhos, que simbolizam fertilidade e renascimento, foram incorporados à comemoração cristã.

A data da Páscoa é móvel e varia entre os dias 22 de março e 25 de abril, seguindo o calendário lunar. Ela é celebrada sempre no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio vernal ou equinócio de outono, dependendo do hemisfério. Na Igreja Católica, a Páscoa encerra o período da Quaresma e inicia-se com o Domingo de Ramos.

