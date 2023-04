Novos horizontes para a inteligência artificial: até onde ela pode ir?

O potencial e os limites da Inteligência Artificial: como a tecnologia pode transformar diferentes áreas, mas ainda enfrenta desafios quanto à falta de informações precisas.

Foto: Shutterstock

Existe uma certa euforia em relação à Inteligência Artificial nos dias de hoje, mas também há um certo temor. Há a possibilidade de inúmeras oportunidades de avanços em diferentes áreas, como a escrita de textos para redes sociais e o planejamento de investimentos seguros. No entanto, há um medo de que as máquinas substituam os humanos em diversas tarefas, levando a um aumento do desemprego. Apesar disso, é difícil prever qual é o limite para o trabalho realizado por inteligências artificiais, já que a tecnologia está sempre em constante evolução.

Uma das principais diferenças entre uma máquina comum e uma inteligência artificial é que a IA é capaz de aprender a partir de suas próprias ações e acumular informações para alterar sua atuação de acordo com o que aprendeu. Isso permite que robôs sejam capazes de realizar tarefas complexas, como escrever textos em diferentes estilos e até mesmo criar trabalhos acadêmicos sem a necessidade de pesquisa extensiva.

Na área de jogos, a IA já está presente há muito tempo, e os jogos do futuro prometem ser ainda mais desafiadores, com chefes de fase que aprendem os golpes do jogador e jogos de mundo aberto que ajustam os desafios de acordo com o padrão de comportamento do jogador. No entanto, a IA pode se complicar em situações em que não possui todas as informações necessárias, como em jogos de poker.

É possível que o limite da IA esteja na imperfeição, uma vez que a falta de informações pode tornar impossível a tomada de decisões precisas. No entanto, em um mundo cada vez mais pasteurizado e normatizado, a rebeldia da imperfeição pode ser vista como um bug que a IA não sabe resolver, ou talvez ela já saiba.

Da redação, Djhessica Monteiro.