Um homem de 25 anos matou cinco colegas e transmitiu toda a ação durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Ele cometeu o massacre no banco onde trabalhava, após descobrir que havia sido demitido. O caso foi registrado em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (10).

Foto: reprodução redes sociais

De acordo com as autoridades, ele chegou armado no Old National Bank, no centro da cidade, e começou a atirar contra os colegas. Ao todo, cinco pessoas, com idades entre 40 e 64 anos, foram assassinadas por ele. Além disso, outras nove pessoas que estavam no local ficaram feridas. O homem foi morto pela polícia durante o tiroteio.

De acordo com a polícia, o atirador era estagiário e ingressou na empresa em tempo integral no ano passado. Segundo a mídia local, ele havia sido informado recentemente que seria demitido pelo banco.

Antes de ir até o local, ele havia publicado que cometeria o massacre. O atirador transmitiu toda a ação no Instagram, mas logo o vídeo foi retirado do ar.

Com O Tempo