Vídeo: Torcida do PSG protesta contra diretoria e jogadores, incluindo Messi e Neymar

A torcida do Paris Saint-Germain realizou protestos nesta quarta-feira, 3, em Paris, contra a diretoria e alguns jogadores, incluindo Lionel Messi, Neymar e Verratti. Os manifestantes também protestaram na segunda-feira, no centro de treinamento. Neymar afirmou que os torcedores foram até sua casa para protestar. O time francês lidera o Campeonato Francês, mas não tem tido um bom desempenho recentemente, com quatro derrotas em oito jogos. Lionel Messi foi suspenso por duas semanas após viajar sem permissão para a Arábia Saudita, e sua saída do clube parece certa, com possíveis destinos como Barcelona, Al-Hilal e Inter Miami.

Neymar comentou uma publicação do canal TNT Sports sobre o assunto e afirmou que os torcedores do PSG foram até sua casa, em Paris, para protestar. O jogador brasileiro está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, a qual foi submetido no início de março, e por isso, está afastado do restante da temporada 2022/23. Ele voltou ao CT do clube há cerca de uma semana e retirou a bota de imobilização. Neymar, que joga pela equipe desde 2017, já foi hostilizado pelos torcedores em outras ocasiões.

Apesar de estar liderando o Campeonato Francês, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o PSG não vive um bom momento nesta temporada. Nos últimos oito jogos, o time somou quatro derrotas, incluindo a última para o Lorient, no domingo passado.

A situação do clube piorou ainda mais depois que Lionel Messi viajou para a Arábia Saudita sem permissão e foi suspenso por duas semanas pelo PSG. Durante as manifestações, o argentino também foi alvo de xingamentos por parte da torcida. Veja o vídeo abaixo:

O PSG ainda não anunciou oficialmente a suspensão de Messi, mas a equipe treinou nesta quarta-feira sem o jogador argentino, que ficará fora dos jogos e do CT do clube por duas semanas. Durante esse período, ele também não receberá seu salário.

A imprensa europeia já considera como certa a saída do camisa 30 do PSG. Tanto o clube quanto o jogador concordam que a renovação não é mais uma opção e Messi seguirá outro caminho a partir da próxima temporada. Barcelona, Al-Hilal e Inter Miami são possíveis destinos.

O PSG divulgou um comunicado oficial condenando veementemente os protestos ocorridos nesta quarta-feira, realizados por um pequeno grupo de indivíduos. O clube afirmou que não há justificativa para tais comportamentos vergonhosos e ofereceu total apoio aos seus jogadores, direção e a todos que foram afetados.

