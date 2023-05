Morre Tina Turner aos 83 anos

A cantora Tina Turner morreu, nesta quarta-feira (24), aos 83 anos. Pioneira do Rock 'n Roll, Tina foi uma das maiores cantoras de todos os tempos, e era conhecida por sucessos como "What’s Love Got to Do with It" e "(Simply) The Best". A causa da morte da artista não foi informada e foi confirmada nas redes sociais oficiais da artista.

Foto: Reprodução/UOL Notícias

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta.", publicou a conta oficial.

Um representante da artista deu detalhes da morte de Turner ao portal The Guardian e disse que "Tina Turner, a 'Rainha do Rock 'n Roll', morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença, em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo".

A cantora sofreu problemas de saúde nos últimos anos. Turner foi diagnosticada com câncer intestinal em 2016 e, no ano seguinte, precisou realizar um transplante de rim.

Com Itatiaia