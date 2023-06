Papa Francisco será submetido a cirurgia de emergência no intestino

O Papa Francisco, de 86 anos, passará por uma cirurgia de emergência sob anestesia geral nesta quarta-feira (7) à tarde, em Roma, devido a um risco de retenção intestinal, conforme anunciado pelo Vaticano. A equipe médica do Sumo Pontífice informou que a intervenção cirúrgica é necessária devido ao agravamento dos sintomas apresentados e exigirá vários dias de internação, de acordo com um comunicado divulgado por Matteo Bruni, diretor do serviço de imprensa da Santa Sé.

Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Pela manhã, o Papa argentino presidiu a uma audiência geral na Praça de São Pedro, diante de milhares de fiéis. Após a audiência, ele foi encaminhado ao hospital universitário A. Gemelli, onde passará por uma laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese, sob anestesia geral, explicou Bruni.

A laparotomia é um procedimento cirúrgico que envolve a abertura da cavidade abdominal. Bruni acrescentou que a operação, iniciada nos últimos dias pela equipe responsável pelo Papa, tornou-se necessária médica devido a uma hérnia incisional que tem causado síndromes recorrentes de retenção, trazendo dor e agravamento.

Na manhã de terça-feira, o Papa esteve no hospital Gemelli, onde foi submetido a exames, embora os procedimentos não tenham sido revelados pelo Vaticano. Em julho de 2021, Francisco passou quase 10 dias internado no mesmo hospital para uma cirurgia no cólon. Na ocasião, ele mencionou ter sofrido sequelas da anestesia.

No final de março, o Papa argentino, eleito em 2013, foi internado novamente no hospital Gemelli para tratar uma infecção respiratória que exigiu o uso de antibióticos. Em uma entrevista ao canal Telemundo, duas semanas atrás, Francisco declarou que a pneumonia foi tratada a tempo e que, se ele esperava algumas horas a mais, a situação poderia ter sido mais grave.

Da redação com AFP