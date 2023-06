Corpo de mulher desaparecida há 9 anos é localizado dentro da parede de sua casa na Espanha

O caso chocante do desaparecimento de Sibora Gagani, uma jovem albanesa de 22 anos, teve um desfecho perturbador na terça-feira (6), quando a polícia espanhola encontrou seu corpo dentro da parede da residência onde ela vivia, na cidade de Torremolinos, a aproximadamente 430 km de Madri. Sibora havia desaparecido em 2014, deixando sua família e amigos desesperados em busca de respostas.

Foto: Reprodução

A descoberta macabra ocorreu depois que o ex-namorado da vítima, Marco Gaio Romeo, de 45 anos, confessou ter cometido o crime. Durante seu depoimento à polícia, ele admitiu ter usado ácido para dissolver o corpo de Sibora e escondê-lo dentro da parede da casa que compartilhavam, após ter visto um cartaz sobre o desaparecimento da jovem albanesa.

As autoridades, então, procederam com uma busca minuciosa no apartamento do ex-casal, resultando na descoberta dos restos mortais de Sibora dentro de um saco de lixo, que estava dentro de uma caixa de madeira, ocultada dentro da parede. Além disso, uma faca e um ramo de flores foram encontrados no local.

Para confirmar a identidade da vítima por meio de testes de DNA, os restos mortais foram enviados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, cidade próxima a Torremolinos.

Sibora, que havia se mudado da Albânia para a cidade espanhola em 2011, acompanhada de Marco, seu então namorado, viveu ali até julho de 2014, quando foi declarada oficialmente desaparecida, logo após o término do relacionamento.

O ex-namorado de Sibora está atualmente detido e está sendo investigado por outro assassinato, aprofundando ainda mais a dimensão trágica desse caso que abalou a comunidade local.

Com informações de Jornal Extra.