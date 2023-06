'Implosão catastrófica' matou tripulantes de submarino que tentava chegar ao Titanic

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que os destroços encontrados no Atlântico Norte seriam do submarino Titan, que estava desaparecido desde domingo (18), quando tentava se aproximar do que restou do Titanic. Todos os cinco tripulantes morreram por causa de uma implosão catastrófica, segundo o representante da entidade, durante coletiva realizada nesta quinta-feira (22).

Foto: Handout / OceanGate Expeditions / AFP

De acordo com a Guarda, não será fácil determinar uma linha do tempo de eventos que podem ter levado à destruição do submarino Titan. A OceanGate, empresa responsável pelo submersível, confirmou a morte dos passageiros e tripulantes.

A entidade encontrou um "campo de destroços" que indicaria que houve uma implosão durante o percurso do submersível até o local onde está o Titanic. "Este é um ambiente incrivelmente implacável lá no fundo do mar e os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica da embarcação", afirmou John Mauger, contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA, durante entrevista a repórteres, em Boston.

As equipes de buscas descobriram "cinco grandes pedaços diferentes de detritos" identificados como pertencentes ao submersível Titan, de acordo com a Guarda Costeira. Segundo Mauger, os especialistas estão examinando um "ambiente operacional incrivelmente complexo no fundo do mar, mais de 2 milhas abaixo da superfície".

Mauger disse ainda que as buscas pela recuperação dos corpos dos passageiros continuarão, apesar de um ambiente desafiador. Mas as nove embarcações e as equipes médicas que trabalhavam nas buscas serão desmobilizadas nas próximas 24 horas, de acordo com o contra-almirante.

Desaparecimento

A comunicação com o submersível Titan, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no domingo, quase duas horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do mítico transatlântico, que se encontram a quase 4.000 metros de profundidade, a cerca de 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte.

A detecção de ruídos subaquáticos na área das buscas nos últimos dias reacendeu a esperança de encontrar o submersível e concentrou as buscas dos navios e aviões próximo ao local do naufrágio do Titanic.

Uma dezena de barcos de diversos países, entre eles Canadá, Estados Unidos, França, assim como de empresas privadas e veículos por controle remoto integraram o dispositivo internacional que participou das buscas pelo submersível.

Com AFP