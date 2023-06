Saiba quem são as cinco vítimas do acidente com o submarino da OceanGate

Cinco pessoas foram confirmadas como vítimas fatais no acidente com o submarino Titan, da empresa OceanGate, de acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos. O veículo desapareceu no último domingo enquanto explorava os destroços do lendário navio Titanic, a aproximadamente 3,8 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico.

O contra-almirante da Marinha americana, John Mauger, relatou que cinco partes do submarino foram encontradas próximas ao Titanic, indicando uma "implosão catastrófica" da embarcação submersível.

As cinco vítimas do acidente são:

Hamish Harding, 58 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Hamish Harding, conhecido como um "turista espacial", é um empresário e aviador britânico. Ele é diretor da Action Aviation, uma empresa especializada na venda de aeronaves comerciais e privadas, e participou da expedição como especialista. Harding é um renomado explorador, detentor de três recordes mundiais, incluindo a maior distância percorrida debaixo d'água e a maior duração de tempo passado no mar.

Paul-Henry Nargeolet, 77 anos - Foto: Divulgação/OceanGate

Paul-Henry Nargeolet, mencionado por Harding em uma publicação anterior, é considerado o especialista mais experiente do mundo no assunto do naufrágio do Titanic. Com 77 anos, o ex-comandante da Marinha francesa é conhecido como "Sr. Titanic" por sua ampla experiência e dedicação de 35 anos aos estudos sobre o desastre. Nargeolet participou de várias expedições submarinas aos destroços e foi membro da equipe que resgatou uma série de objetos em 1987.

Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho Sulaiman Dawood, de 19 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho Sulaiman Dawood, de 19 anos, também estavam a bordo do submarino. A família Dawood é uma das mais ricas do Paquistão, com Shahzada atuando como vice-presidente da Engro Corporation, uma empresa que fabrica fertilizantes, alimentos e energia. Ele também é membro do conselho da instituição de caridade Prince's Trust, sediada no Reino Unido.

Stockton Rush - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Stockton Rush é o presidente executivo e co-fundador da OceanGate, empresa responsável pelo submarino. A OceanGate oferece viagens subaquáticas para turistas em busca de aventura e outros exploradores.

Após a descoberta dos destroços da cabine de pressão do submarino em três grandes pedaços, as autoridades confirmaram que o submersível foi implodido com seus passageiros dentro. Os destroços foram encontrados pelo ROV francês Victor 6000, um veículo operado remotamente capaz de chegar a grandes profundidades.

A viagem até o local do naufrágio do Titanic, que custa dezenas de milhares de dólares e inclui um mergulho para observar os destroços, leva vários dias. A descida e a subida exigem aproximadamente oito horas. O navio afundado está localizado a 3.800 metros de profundidade, cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.

