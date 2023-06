Brasileiro é morto a tiros em sua casa em Portugal, na frente da esposa grávida

Na madrugada de domingo (25), na cidade de Grândola, Alentejo, em Portugal. Allison Gonçalves, um brasileiro residente no país, foi brutalmente assassinado com três tiros à queima-roupa dentro de sua própria residência, na presença de sua esposa, que está grávida. A polícia local, que trabalha no caso, suspeita que a vítima tenha sido morta por engano.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O homicídio ocorreu por volta das 4 da manhã, no apartamento do casal, situado no bairro Isaías. A esposa de Allison, em depoimento às autoridades, afirmou que o marido foi assassinado por dois homens e uma mulher. A polícia judiciária está investigando o caso, em busca de evidências e pistas que levem aos responsáveis.

De acordo com informações divulgadas pela revista MAGG, chama a atenção o fato de Allison, um brasileiro natural do Rio de Janeiro, não possuir qualquer envolvimento com atividades criminosas. Ele levava uma vida pacata como funcionário de um estabelecimento hoteleiro local.

Essa circunstância leva a polícia judiciária a acreditar que a vítima possa ter sido morta por engano. Allison foi atingido por dois disparos no tórax e um nas costas, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local.

A esposa, durante o ocorrido, sofreu ferimentos leves ao ser arrastada pelo grupo dentro da residência. Assim que os agressores deixaram o local, ela imediatamente acionou a polícia.

Allison, um ex-militar paraquedista entre os anos de 2007 e 2014, havia se mudado para Portugal em 2018, onde encontrou emprego em uma rede hoteleira da cidade.

Os suspeitos do crime ainda estão foragidos, e a Polícia Judiciária continua as investigações com o objetivo de localizar, identificar e prender os responsáveis pelo assassinato. A motivação do crime também está sendo apurada, e a hipótese de engano não está descartada.

"Os homicidas enganaram-se na casa e mataram o homem errado", declarou a polícia ao jornal O Setubalense.

Da redação ccom Itatiaia