Da sorte ao sucesso: conheça 10 empresas de apostas com maior capitalização de mercado

No mundo das apostas, a sorte é o grande impulsionador do sucesso das empresas do setor. Nesse sentido, existem algumas empresas que conseguem se destacar em relação a sua lucratividade. Para quem não sabe, a capitalização de mercado é o apontamento do valor total de uma empresa, que é calculado ao multiplicar o preço de suas ações pelo total de ações existentes em circulação. Seja atuando no mercado físico ou online, acessando sites, como https://icecasino.com/pt-br, existem diversas empresas que ostentam altos valores de capitalização. Neste artigo, veremos um ranking com as 10 melhores empresas de apostas por capitalização de mercado. Acompanhe e saiba mais!

As 10 melhores empresas de apostas por capitalização de mercado

A seguir, você poderá conhecer a lista com as dez melhores empresas de apostas por capitalização de mercado. Cada empresa acumula bilhões de dólares, mostrando a alta lucratividade da indústria de cassino. Veja, a seguir, um pouco sobre cada empresa:

1. Las Vegas Sands: US$43.56 bilhões

Localizada em Las Vegas, Nevada, a Las Vegas Sands é uma multinacional de resorts e cassinos fundada em 1988. Com empreendimentos de alto luxo, Las Vegas Sands conta com o The Venetian Resort, em Las Vegas e o Marina Bay Sands, em Cingapura.

Além disso, a empresa possui alguns resorts e cassinos instalados na China e em outros países asiáticos. Las Vegas Sands é, hoje, uma das principais referências de jogos de azar.

2. Flutter Entertainment: US$34.67 bilhões

A Flutter Entertainment é considerada uma das maiores empresas do setor de apostas do mundo. Sua origem é uma fusão da Paddy Power e da Betfair, em 2016. Além disso, é proprietária de famosas plataformas de apostas online em esportes e cassino, como Betfair, Paddy Power, Sportsbet, PokerStars e FanDuel.

3. Evolution Gaming: US$26.83 bilhões

Sendo uma famosa desenvolvedora de jogos de cassino, a Evolution Gaming é especialista em jogos de cassino ao vivo, com a presença de dealers reais e altamente profissionais, conduzindo jogos de blackjack, bacará, roleta e pôquer. O grande sucesso da empresa se dá graças ao seu comprometimento com jogos e streamings de altíssima qualidade. Seus jogos podem ser conferidos no ICE Casino.

4. Aristocrat: US$17.33 bilhões

A Aristocrat é uma empresa especializada na prestação de serviços para cassinos físicos e online. Desde o desenvolvimento de jogos até a concessão de máquinas de caça-níqueis, a Aristocrat atua globalmente e é conhecida por seus jogos envolventes e prestação de serviço de qualidade.

5. MGM Resorts: US$15.11 bilhões

A MGM Resorts foi fundada em 1986 e sua sede fica em Las Vegas, Nevada. A empresa conta com diversos cassinos e resorts operando não só em Las Vegas, como também em Atlantic City (Estados Unidos), Macau (China) e Dubai (Emirados Árabes).

6. Gaming and Leisure Properties: US$12.52 bilhões

A Gaming and Leisure Properties (GLPI) é uma empresa do ramo de investimentos imobiliários. No entanto, sua atuação é voltada para a indústria de jogos. Nesse sentido, a sua forma de atuação é a compra de cassinos com o intuito de arrendá-los com um contrato de longo prazo.

7. Wynn Resorts: US$11.92 bilhões

A Wynn Resorts é uma empresa proprietária de diversos resorts e cassinos, sendo o Wynn Las Vegas e o Encore Las Vegas, os mais conhecidos, situados em Las Vegas Strip. No entanto, a empresa também possui propriedades em Macau, na China. A empresa é conhecida pelo alto luxo, restaurantes de alto padrão, teatros e valiosas obras de arte, como elementos decorativos.

8. DraftKings: US$11.66 bilhões

A DraftKings é uma plataforma de apostas norte-americana, que ficou muito conhecida no setor de fantasy games. A plataforma é voltada exclusivamente para as apostas esportivas, porém ainda não é ativa no Brasil.

9. Entain: US$9.98 bilhões

Fundada em 2004, a britânica Entain é uma empresa do setor de apostas esportivas e cassino online. Entre as marcas das quais é detentora, podemos citar Sportingbet, bwin, PartyPoker, Coral e Ladbrokes.

10. Caesars Entertainment: US$9.90 bilhões

Sendo uma das maiores empresas que operam cassino no mundo, a Caesars Entertainment possui sede em Las Vegas, Nevada. Seus principais e mais famosos cassinos estão localizados na Las Vegas Strip e são operações famosas, como Caesars Palace, Planet Hollywood, Harrah’s, Flamingo e Bally’s. Para além de Las Vegas, a Caesars Entertainment também possui cassinos operando em cidades, como Atlantic City, New Orleans e Lake Tahoe, nos Estados Unidos.

Conclusão

Como você pode ver, a indústria de entretenimento e jogos de cassino acumula bilhões de dólares em capitalização de mercado. Com a alta competitividade, a indústria se renova constantemente, abrindo espaço para o surgimento de novas oportunidades de apostas e experiência para os jogadores no mundo todo.