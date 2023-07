Como retirar dinheiro do cassino Chillbet?

A Chillbet surgiu recentemente. Ela começou a operar em abril de 2021 e conseguiu se tornar popular em um curto período de tempo. Os visitantes registrados podem jogar em caça-níqueis licenciados de fornecedores conhecidos. Jogar por dinheiro permite que eles obtenham lucro: alguns o utilizam para apostas adicionais, enquanto outros fazem uma solicitação de saque da Chillbet. Ambos permanecem no azul. A política honesta e aberta da instituição virtual garante o pagamento dos ganhos, e são oferecidas aos clientes várias maneiras de fazer transações financeiras.

Regras de retirada de dinheiro

O prêmio recebido nas máquinas https://chillbet.net/ pode ser transferido para um cartão bancário ou carteira eletrônica. As transações são realizadas rapidamente, se o visitante da instituição virtual observar determinadas regras. Para evitar problemas, é necessário:

Fornecer dados confiáveis e detalhes da conta pessoal ao se registrar.

Usar o mesmo método para depositar e receber os ganhos.

Fazer transferências na moeda do sistema de pagamento: se a conta principal for aberta em reais, a transação deverá ser feita em reais.

Certifique-se de que todos os bônus e prêmios sejam pagos de acordo com as condições da aposta.

Necessidade de verificação

A verificação refere-se ao procedimento de confirmação da identidade. Ela é realizada para que a administração do cassino on-line tenha certeza de que os jogadores são maiores de idade. Para a verificação, é necessária uma cópia digitalizada de um dos documentos:

Passaporte.

Carteira de motorista.

Carteira de identidade militar.

Para comprovação de residência, envie cópias de extratos bancários ou recibos de serviços públicos. O serviço de segurança do cassino também tem o direito de solicitar aos clientes uma foto de um cartão de plástico (alguns dígitos do número e do código CVV podem ser pintados por cima) ou uma captura de tela de uma carteira eletrônica.

A não verificação é motivo para o bloqueio da conta do usuário. Os jogadores que verificaram sua identidade podem:

Depositar e sacar dinheiro da Chillbet de qualquer maneira conveniente e sem problemas.

Fazer apostas executando máquinas virtuais.

Ativar códigos promocionais.

Receber presentes e incentivos da instituição.

Entrar em contato com o suporte técnico.

Participe de torneios, competições, loterias e outros eventos nos quais você pode ganhar grandes prêmios em dinheiro.

Bônus de primeiro depósito

A primeira recompensa para os novos jogadores é um bônus de congratulações da Chillbet on-line. Um novo cliente do clube de jogo recebe um bônus de congratulações de 100 a 400, dependendo do valor do primeiro depósito. Para apostar com sucesso o bônus acumulado, o jogador deve levar em conta o vager de x45 e o período de uso dos incentivos, ou seja, 30 dias corridos.

Reembolso

O cashback na Chillbet virtual é creditado aos jogadores ativos na forma de um bônus para um amigo que o usuário trouxe para a empresa de jogos de azar. Assim, para cada novo cliente, o jogador pode receber uma recompensa igual ao seu primeiro depósito. Para ganhar esse bônus de cashback, uma aposta de x45 deve ser levada em consideração.

Presentes de aniversário

Para clientes fiéis, a Chillbet on-line oferece presentes em seus aniversários. Sim, o jogador recebe um código promocional, após a ativação do qual um bônus sem depósito é creditado no saldo do usuário. Como regra geral, o cassino presenteia seus fãs em seu aniversário com um determinado número de giros grátis ou uma quantia em dinheiro, dependendo do status recebido e da atividade do jogador.

Giros grátis

Os novos clientes ficarão encantados com o pacote de boas-vindas com giros grátis. No entanto, o depósito deve ser completado com US$ 20 ou mais. Isso incluirá 150 giros grátis no popular caça-níquel Book of Sun: Choice. A promoção de freespins é válida por 7 dias a partir da data de registro.

Códigos de bônus

A administração do cassino envia códigos promocionais por e-mail aos visitantes regulares. Eles oferecem bônus adicionais na forma de freespins, jogos de bônus, dinheiro para apostas, bilhetes de loteria e outros presentes.

Jogar com dinheiro real

Para sentir o máximo de emoção e obter ganhos reais em uma rodada bem-sucedida, você deve executar os caça-níqueis no modo de pagamento. Nesse caso, as apostas são feitas em dinheiro, o que exige que o usuário se registre previamente e faça um depósito de qualquer maneira conveniente.

Competições de torneios

Na guia Tournaments (Torneios), os visitantes têm acesso à lista completa de torneios atuais e futuros. Os pontos são concedidos por rodadas em dinheiro nos caça-níqueis da categoria especificada. De acordo com o número de pontos, são determinados os vencedores, que recebem prêmios em dinheiro ou freespins.

Loterias

Os jogos de rifa, localizados na aba de raspadinhas, estão disponíveis para os visitantes do cassino. Eles permitem que você ganhe prêmios instantâneos de até 10.000 apostas iniciais. A seleção de jogos de loteria no clube de apostas inclui os seguintes títulos:

Money Matrix;

Snapshot;

Raspadinha Wai-Kiki;

Neon Jungle;

Moirai Blaze;

Win Sprint Pull Tab.

Dealers ao vivo

Um cassino ao vivo está disponível para clientes registrados. Você pode jogar roleta, sic bo, keno, pôquer, blackjack e outras atividades populares de jogos de azar. Dois grandes provedores, Microgaming e Evolution Gaming, são responsáveis pela organização dos jogos ao vivo.

Modo de demonstração

Os clientes do clube de jogos de azar Chillbet podem jogar gratuitamente, sem registro, nos caça-níqueis em modo de demonstração. Para os iniciantes, essa é uma ótima maneira de entender as regras e ganhar experiência. Os clientes regulares do cassino on-line podem girar os rolos por interesse, para avaliar os pagamentos de suas máquinas favoritas e testar estratégias populares.