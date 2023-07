Turista faz reserva em site de hospedagem e descobre que espaço era um banheiro

O que era para ser as férias dos sonhos se tornou um pesadelo para o professor norte-americano David Holtz. O homem decidiu viajar para Londres durante seus dias de descanso, mas ao chegar na acomodação, reservada pela plataforma Airbnb, descobriu que o quarto era, na verdade, um banheiro com uma cama.

Indignado com a situação, David Holtz, que leciona na Universidade da Califórnia, em Berkeley, compartilhou em suas redes sociais detalhes da experiência e acumulou mais de 12,5 milhões de visualizações no Twitter.

“Aquele sentimento quando você chega ao seu Airbnb e percebe que todo o espaço é essencialmente apenas um banheiro grande no qual o anfitrião colocou uma cama”, escreveu David Holtz, professor assistente da Universidade da Califórnia, em Berkeley, no tweet.

Segundo David, a acomodação teria sido anunciada como um quarto compartilhado. No entanto, nas fotos feitas por ele aparece uma cama ao lado do vaso sanitário, com o chuveiro e a pia em frente.

Segundo o professor, ele só percebeu que algo estava errado ao chegar no local. Além disso, ao acionar o Airbnb para fazer a reclamação do anúncio percebeu que a acomodação não tinha avaliações de outros hóspedes.

Pelo twitter, a plataforma de aluguel para temporada respondeu à denúncia do homem. Mas, até o momento, o problema não foi solucionado.

A postagem do incidente incomum não passou despercebido nas redes sociais. Centenas de internautas reagiram com humor à situação, e Holtz, em resposta aos comentários, revelou que não teve escolha senão dormir lá por duas noites, conforme reservado.

Caso semelhante foi registrado no Brasil

Em janeiro, o anúncio de uma "minissuíte" para aluguel, com uma configuração "curiosa", inspirou diversos memes. A hospedagem, localizada no Bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, foi anunciado como quarto. No entanto, o local em questão era um banheiro com uma cama ao lado de um box com privada e chuveiro, além de uma televisão.

"Excelente quarto no coração de Botafogo, localizado na principal rua do bairro. Com fácil acesso e perto de tudo que o bairro oferece! Em frente ao ponto de ônibus e 8 minutos do metrô Botafogo", dizia o anúncio na plataforma Airbnb.

Com O Tempo