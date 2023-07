ChatGPT vai além: Agora presente no android com sincronização

A popular ferramenta de inteligência artificial, ChatGPT, desenvolvida pela OpenAI, anunciou nesta terça-feira (25) o lançamento de seu aplicativo para dispositivos Android. Até então, os usuários podiam acessar o serviço apenas através do navegador ou da versão para iPhone (iOS), que foi lançada em maio.

Com a chegada do aplicativo para Android, a OpenAI amplia o alcance do ChatGPT para o Brasil, Estados Unidos, Índia e Bangladesh. Os usuários interessados podem baixar o aplicativo diretamente da loja do Google Play, clicando neste link.

Uma das principais características da nova versão é a sincronização do histórico de conversas entre dispositivos. Isso significa que os usuários podem continuar suas interações em diferentes aparelhos, mantendo a consistência e praticidade nas conversas.

Além disso, o aplicativo para Android receberá as mesmas atualizações disponíveis na versão web, garantindo que os usuários possam aproveitar todas as melhorias e aprimoramentos do serviço sem restrições.

Curiosamente, o lançamento do aplicativo para Android acontece pouco tempo depois do Google introduzir no Brasil o Bard, um serviço que também faz uso de inteligência artificial para simular interações humanas por meio da escrita de mensagens, seguindo uma abordagem semelhante ao ChatGPT.

Da redação com G1