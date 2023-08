Mulher sofre derrame após receber mordida de parceiro em ato sexual

Uma mulher, de 35 anos, da Dinamarca sofreu um derrame apenas 12 horas após receber uma mordida de amor do parceiro durante uma relação sexual. As informações são do The Sun.

Foto: reprodução / Diário do Pará

De acordo com testemunhas, a vítima, que não teve a identidade revelada, sentiu fraqueza no lado direito do corpo e foi encaminhada para um hospital da região. Após uma série de exames, foi constatada uma lesão na artéria carótida e a formação de um coágulo.

Segundo a equipe médica responsável pelo atendimento da mulher, o coágulo de sangue foi formado em decorrência da lesão na artéria e se deslocou para o cérebro, bloqueando o fluxo sanguíneo, ocasionando o derrame.

Embora raro, não é o primeiro caso de uma mordida de amor desencadeando a condição potencialmente fatal. De acordo com um estudo de 2010 publicado no New Zealand Medical Journal, um “chupão” também causou um derrame não fatal em uma neozelandesa de 44 anos.

Além disso, os pesquisadores tranquilizam os pacientes de que é extremamente raro que uma mordida de amor resulte em um derrame.

De acordo com a Penn Medicine , a doença da artéria carótida causa até um terço de todos os derrames no mundo. Isso ocorre devido ao acúmulo de placas que comprimem lentamente a artéria e reduzem o fluxo sanguíneo para o cérebro, ou a formação de um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo.

Com O Tempo