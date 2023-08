Após ataque de cão, pelos crescem em nariz de mulher; entenda

Após ser atacada em diversas partes do corpo pela cadela de seu pai, uma pitbull misturada com bulldog, a enfermeira Trinity Rowles, de 20 anos, tem compartilhado sua rotina pós-trauma e de recuperação no TikTok.

Rowles conta que a investida do animal ocorreu de forma inesperada quando, ao fazer uma visita à casa do pai, os dois terem iniciado uma breve e acalorada discussão, o que pode ter desencadeado o ataque. Revelou, ainda, que ao perceber o ataque, seu pai a colocou em posição fetal consigo, mas que a cadela seguiu com as mordidas.

“Ela então agarrou meu braço e começou a brincar de cabo de guerra com ele, como se meu braço fosse um brinquedo, e me arrastou pelo quintal. Então, de repente, a cadela se afastou e sentou-se na escada da varanda”, relembra a jovem ao detalhar para o “New York Post”.

O ataque à jovem resultou em ferimentos na orelha, braço, mão e nariz, sendo este último um caso que tem viralizado e despertado a curiosidade de diversos seguidores na rede social.

Como parte do nariz de Rowles foi arrancado com as mordidas, foi preciso fazer diversas cirurgias de reparação, inclusive com enxerto de pele, e aí está o segredo do ocorrido.

O tecido utilizado no enxerto foi retirado de uma região entre a testa e couro cabeludo. Por essa razão, após alguns dias, a enfermeira passou a notar o crescimento de cabelo no nariz e começou a mostrar a incômoda situação em seus vídeos.

Ainda nas redes sociais, Rowles diz que a recuperação tem sido extremamente difícil, já que agora lida com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), sono prejudicado por conta memórias do momento e com as consequências físicas do ataque.

A jovem, que agora diz saber do que os cães são capazes, afirma que a experiência de quase morte vivida a fez repensar diversos aspectos de sua existência e ser grata pela vida que tem, de acordo com o veículo.

