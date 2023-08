VÍDEO: Cantor brasileiro conquista campainha de ouro e deixa a plateia de queixo caído no America's Got Talent

O cantor brasileiro Gabriel Henrique brilhou nesta terça-feira (1º) durante as audições do America's Got Talent 2023 . Esse é um programa de talentos exibido pela NBC e faz parte da franquia global Got Talent. Nele, artistas de todas as idades, incluindo cantores, dançarinos, mágicos e comediantes, competem pelo prêmio de US$ 1 milhão.

Na sua apresentação, Gabriel Henrique emocionou a plateia lotada do teatro ao interpretar a música "Run to You", imortalizada por Whitney Houston no filme O Guarda-Costas. O seu desempenho foi tão impressionante que a jurada Sofia Vergara decidiu conceder a ele o "Golden Buzzer" ou campainha de ouro, garantindo assim sua passagem direta para as rodadas ao vivo da competição AGT. Os outros jurados do programa são Howie Mandel, Simon Cowell e Heidi Klum, enquanto Terry Crews assume o papel de anfitrião.

Mesmo admitindo que falava "pouco" inglês e contando com a ajuda de um intérprete, Gabriel Henrique mostrou que a música é uma linguagem universal, conquistando o público e provando que seu talento vai além das barreiras linguísticas. Ele já possui uma base sólida de fãs, com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Agora, o cantor brasileiro segue em frente na competição America's Got Talent, buscando mostrar ao mundo todo o seu talento extraordinário.

“Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um bebê, seria Gabriel”, brincou Heidi Klum. "Uau, você é incrível."

“Eu não esperava que aquela voz saísse de você. Você soa como a melhor e melhor diva pop que já existiu”, disse Howie Mandel entusiasmado. "Você é incrível."

Simon Cowell foi o próximo: “As pessoas vão gostar muito de você. Você é tão interessante. Foi fantástico."

da redação