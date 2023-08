Julgamento de Trump por conspiração eleitoral tem início em Washington nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (03/08), o ex-presidente Donald Trump, considerado o favorito para conquistar a nomeação republicana visando as eleições presidenciais de 2024, enfrenta uma audiência crucial em um tribunal de Washington. As acusações que recaem sobre ele são de conspiração para alterar o desfecho da votação de 2020, na qual Joe Biden saiu vitorioso.

Foto: Sergio Flores/AFP

O promotor especial Jack Smith lançou um manifesto de 45 páginas na última terça-feira, no qual Trump é acusado de minar os pilares da democracia norte-americana, ao supostamente interferir no processo de apuração dos votos da eleição presidencial. A gravidade dessa acusação é notável devido ao fato de Trump ocupar a presidência na época dos supostos acontecimentos, conferindo-lhe um caráter sem precedentes.

Além dessa acusação central, Trump também enfrenta outras acusações criminais neste ano. Uma delas envolve fraude contábil relacionada a pagamentos feitos a uma atriz pornô, com o objetivo de assegurar seu silêncio. A outra alegação diz respeito à negligência na gestão de documentos confidenciais, colocando em risco a segurança nacional. Estas acusações englobam um período que abrange tanto seu mandato quanto o período posterior.

O tribunal onde as acusações serão formalmente lidas está situado nas proximidades do Capitólio dos Estados Unidos, que foi cenário de um ataque por parte de apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021. Esse evento visava interromper a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Smith enfatizou que o ataque foi instigado por falsidades propagadas pelo próprio Trump ao longo de meses, alegando uma fraude eleitoral em favor de Biden.

A audiência, marcada para às 16h00 no horário local (17h00 no horário de Brasília), atraiu um grande contingente de veículos de mídia, com dezenas de câmeras posicionadas à frente do tribunal.

Enquanto o ex-presidente rejeita veementemente as acusações, chamando-as de uma "caça às bruxas", ele se encontra no epicentro de uma complexa batalha jurídica que pode ter implicações profundas em sua possível candidatura nas eleições de 2024. Trump tem expressado sua confiança na forma de amplo apoio, declarando que "nunca antes teve tanto apoio", conforme publicado em sua plataforma de mídia social Truth Social.

Apesar das dificuldades legais que enfrenta, Trump mantém uma base sólida de apoiadores dentro de seu partido. Ele lidera com folga as pesquisas para a nomeação republicana, superando seu rival mais próximo, o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Entretanto, as preocupações legais podem continuar a se acumular para Trump. As autoridades da Geórgia estão conduzindo uma investigação para determinar se o ex-presidente se envolveu em atividades ilegais na tentativa de modificar os resultados eleitorais de 2020 no estado do sul do país.

Da redação

*Com informações de AFP